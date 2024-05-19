Ракеты к ПВО и не только. В Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае

Помощь Украине от Британии

Британия начала помогать Украине оружием и боеприпасами еще до начала полномасштабного вторжения РФ. С того времени украинцы получили от Британии много пакетов военной помощи.

В мае Лондон объявил о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов стерлингов. В объявленный пакет помощи от Британии вошли боеприпасы, ракеты и бронемашины.

Больше о том, какую помощь Украина получала от Британии с начала полномасштабной войны, - читайте в материале РБК-Украина.

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