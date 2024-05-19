Ракеты к ПВО и не только. В Британии рассказали, какую помощь пришлют Украине в мае

Британия за три недели мая передала Украине уже 80 ракет для противовоздушной обороны, а еще 20 должны поступить до конца месяца. Также украинские войска получили боеприпасы и бронетехнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра обороны Британии Гранта Шаппса в соцсети X.
"Мир не может ждать, Украина нуждается, чтобы мы активизировались, чтобы у них было все необходимое, чтобы оттеснить Путина. Это именно то, что Британия сделала сегодня", - подчеркнул британский министр в своей публикации.
В то же время, он опубликовал полный отчет о том, что Британия передала Украине в мае:
Британия начала помогать Украине оружием и боеприпасами еще до начала полномасштабного вторжения РФ. С того времени украинцы получили от Британии много пакетов военной помощи.
В мае Лондон объявил о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов стерлингов. В объявленный пакет помощи от Британии вошли боеприпасы, ракеты и бронемашины.
Больше о том, какую помощь Украина получала от Британии с начала полномасштабной войны, - читайте в материале РБК-Украина.
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