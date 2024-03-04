Ракети, ППО, дрони і не тільки. Франція опублікувала список військової допомоги Україні

З 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року Франція поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,615 млрд євро. До того ж на території Франції та Польщі за підтримки Парижа пройшли навчання близько 10 тисяч українських солдатів.

Наголошується, що всі військові постачання в Україну відповідають трьом критеріям: забезпечення повного циклу (оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування обладнання), допомога без послаблення французької армії та контроль "ескалації".

У списку переданого обладнання – стрілецька зброя, засоби індивідуального захисту, артилерія, системи ППО, бронеавтомобілі, вантажівки, морські човни, безпілотники, авіаційне паливо та ін.

Так, менш ніж за два роки Франція 250 бронеавтомобілів VAB у різних модифікаціях, 38 бронеавтомобілів AMX10, більше мільйона набоїв до стрілецької зброї та ін. Зазначається, що у ряді випадків кількість переданих одиниць засекречена. Це стосується ракет Crotale, Aster та SCALP.

Окрема увага в переданій допомозі приділена дронам, артилерії та системам ППО. Так, Париж передав ЗСУ 160 безпілотників та 10 систем для виявлення дронів. Крім того, Україна отримала кілька протиповітряних комплексів:

ЗРК Crotale NG - 2 шт.

ЗРК Mistral – 6 шт.

ЗРК Samp/T – 1 шт.

Також завдяки допомозі Франції на озброєнні української армії з'явилися чотири РСЗВ LRU, шість самохідних гаубиць TRF1, 30 самохідних гаубиць Caesar, а також 10 важких мінометів 120 мм.

Що передувало

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору, у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

За підсумками конференції президент Франції Еммануель Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні, яку не змогли вчасно виконати – на 1 березня 2024 року у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що ЄС поставив Києву лише 30% обіцяних снарядів до березня 2024 року.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.