Ракеты "Нептун" ударили по Ростову: поражен завод и склад дронов РФ
В ночь на 13 ноября ракеты "Нептун" ударили по Ростову-на-Дону. Под удар попали три объекта, связанных с производством и ремонтом российских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие объекты поразили в Ростове-на-Дону
Каждую ночь российские дроны летят на украинские города, позиции и энергетику. В Генштабе отмечают, что часть из них производится, хранится и ремонтируется именно в Ростове-на-Дону.
Ракетные войска, а именно береговой ракетный комплекс ВМС ВСУ "Нептун", поразили сразу три цели, связанные с беспилотниками.
Первой целью стало производство ударных дронов тактического уровня - ООО "Ионос". Также поразили место, где предприятие хранит беспилотники.
Еще одна цель - сервисный центр ООО "Аэро-Хит". Там российская армия ремонтирует и обслуживает дроны для фронта.
"Аэро-Хит" - российский производитель ударных и разведывательных FPV-дронов "Велес". Производство компании расположено в Хабаровске, а в Ростове-на-Дону работает сервисный центр.
В Генштабе объясняют, что удар по производству, складу и сервису бьет сразу по всей цепочке. Часть дронов не будет изготовлена, часть сгорела на складе, а поврежденные беспилотники еще долго не вернутся на фронт.
Напомним, в ночь на 13 ноября Волгоград и область подверглись массированной атаке беспилотников.
После налета вспыхнул нефтеперерабатывающий завод, а очевидцы сняли на видео пожар на территории предприятия.
Также мы писали, что в начале ноября Силы обороны поразили пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
Среди них - Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ.