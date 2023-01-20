Українські військові збили два безпілотники окупантів

У п'ятницю, 20 січня, українські військові збили два безпілотники російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook .

"20 січня у другій половині дня на південному та східному напрямку збиті два російські безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Мерлін-ВР" та "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ збили ворожий безпілотник "Мерлін" у Дніпропетровській області.

Раніше українські бійці збили два ворожі безпілотники, які літали над Бахмутом на Донеччині.

Крім того, українські захисники знищили гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та експериментальний безпілотник російських військ.

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