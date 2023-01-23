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Ракеты, самолеты и не только. ВСУ уничтожили шесть воздушных целей

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Понедельник 23 января 2023 16:49
Ракеты, самолеты и не только. ВСУ уничтожили шесть воздушных целей Фото: Ракеты, самолеты и не только. ВСУ уничтожили шесть воздушных целей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение суток на восточном направлении украинские военные уничтожили шесть воздушных целей. Среди них штурмовики, вертолет и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

В течение суток было уничтожено:

  • два русских штурмовика Су-25;
  • ударный вертолет Ка-52;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Ракеты, самолеты и не только. ВСУ уничтожили шесть воздушных целей

Фото: Ракеты, самолеты и не только. ВСУ уничтожили шесть воздушных целей (t.me/kpszsu/2285)

Напомним, РБК-Украина писало о том, какие ракеты баллистического типа использует противник против Украины во время войны и есть ли способы защититься.

Также недавно наши военные сбили два беспилотника российских оккупантов на южном и восточном направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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