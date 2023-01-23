В течение суток на восточном направлении украинские военные уничтожили шесть воздушных целей. Среди них штурмовики, вертолет и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Фото: Ракеты, самолеты и не только. ВСУ уничтожили шесть воздушных целей (t.me/kpszsu/2285)

Напомним, РБК-Украина писало о том, какие ракеты баллистического типа использует противник против Украины во время войны и есть ли способы защититься.

Также недавно наши военные сбили два беспилотника российских оккупантов на южном и восточном направлениях.

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