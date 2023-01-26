ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракети летять у напрямку Львівської області, - ОВА

Новость на русском →
Львів, Четвер 26 січня 2023 09:49
Ракети летять у напрямку Львівської області, - ОВА Фото: ракети летять у напрямку Львівської області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі російські ракети були помічені в напрямку Львова та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Ракети у сусідній області. Рухаються у нашому напрямку", - написав він.

Як повідомлялося, сьогодні армія РФ готується завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів. В Україні оголошено повітряну тривогу. Українські військові вже збили перші ворожі ракети.

Як повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить Україною понад 30 ракет.

При цьому у низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область
NEWS
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
Ігнат про атаку на Україну: очікуємо понад 30 ракет
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла