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Ракеты летят в направлении Львовской области, - ОВА

Новина українською →
Львов, Четверг 26 января 2023 09:49
Ракеты летят в направлении Львовской области, - ОВА Фото: ракеты летят в направлении Львовской области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В настоящее время российские ракеты были замечены в направлении Львова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Ракеты в соседней области. Двигаются в нашем направлении", - написал он.

Обновлено 10.25. По данным Козицкого, сейчас во Львовской области все спокойно.

"Оставайтесь в укрытиях. Опасность продолжается", – написал он в Telegram.

Как сообщалось, сегодня армия РФ готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. В Украине объявлена воздушная тревога. Украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит по Украине более 30-ти ракет.

При этом в ряде областей превентивно отключают свет из-за высокой ракетной угрозы.

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