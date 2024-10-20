В ракете КНДР, которой РФ атаковала Украину, нашли западные компоненты, - Сибига

Недавно силы ПВО сбили над Украиной северокорейскую ракету KN-23/24, которой РФ атаковала нашу страну. В ней были найдены западные компоненты.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Возмутительно. Недавнее обследование северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой над Украиной, обнаружило многочисленные недавно произведенные западные компоненты", - написал Сибига.

Он добавил, что у российского диктатора Владимира Путина и главы Северной Кореи Ким Чен Ына все еще есть к ним доступ. В связи с этим украинская сторона призывает Запад отреагировать.

"Мы призывает союзников отреагировать решительно, ужесточить санкции и экспортный контроль, усилить наш воздушный щит", - резюмировал министр