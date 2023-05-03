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Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна, Іван Носальський

США у середу, 3 травня, оголосили про надання нового озброєння Україні у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Загальна вартість нового пакета допомоги складає 300 млн доларів. До нього увійшли:

  • додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
  • ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • системи протитанкової зброї AT-4 та Carl Gustaf;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - зазначають у Пентагоні.

Варто зауважити, що Україна вперше отримає від США Hydra 70 - некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 10,5 км.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомляли, що Штати передали Україні майже все потрібне для контрнаступу та готують новий пакет допомоги.

Тим часом журналісти повідомляли, що Україна вперше отримає ракети Hydra 70 від США.

Додамо, що у попередній пакет військової допомоги від США увійшли артилерійські боєприпаси та снаряди для HIMARS.

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