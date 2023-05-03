Ракеты Hydra 70 и боеприпасы. США объявили новый пакет помощи Украине

США в среду, 3 мая, объявили о предоставлении нового вооружения Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Стоит заметить, что Украина впервые получит от США Hydra 70 - неуправляемые ракеты малой дальности, которые запускаются с помощью авиации. Максимальная дальность огня составляет 10,5 км.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", - отмечают в Пентагоне.

Общая стоимость нового пакета помощи составляет 300 млн долларов. В него вошли:

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что Штаты передали Украине почти все необходимое для контрнаступления и готовят новый пакет помощи.

Тем временем журналисты сообщали, что Украина впервые получит ракеты Hydra 70 от США.

Добавим, что в предыдущий пакет военной помощи от США вошли артиллерийские боеприпасы и снаряды для HIMARS.

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