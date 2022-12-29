Ракети, гелікоптери та літаки: що падало в Білорусі за час війни

2 березня під Рогачовом упав борт ВКС РФ, який повертався з України

Близько 11:00 2 березня під Рогачовом (Гомельська область), ймовірно, шукали екіпаж літака або вертольота, який повертався з України і не долетів до аеродрому базування.

10 березня під Лунінцем розбився Су-34 ВКС РФ

Винищувач Су-34 ВКС РФ впав у заболоченій місцевості та згорів у районі агромістечка Кожан-Городок (Брестська область) близько 21:00.

Обидва пілоти катапультувалися і їх знайшли в ході пошуково-рятувальної операції, в якій були задіяні і вертольоти ВПС РБ.

31 березня під Іваново було збито безпілотника ЗС РФ

БПЛА було збито ракетою "повітря-повітря" і він впав на ферму між селами Пєшково, Яєчковичі та Потаповичі (Іванівського району, Брестської області).

4 квітня вертоліт "Тимурчика" міг бути збитий у Гомельській області

Пілот вертольота ВКС РФ після зльоту з "Зябрівки" відхилився від курсу на РФ. Спочатку передбачалося, що "Тимурчик" відлетів до України, але 17 квітня з'явилася новина, що в Ульянівській області, РФ, попрощалися із загиблим 4 квітня Тимуром Кіпчатовим.

Ймовірно, його збили в районі прикордонного переходу "Три сестри" і до України він не долетів.

7 квітня у Добрушському районі впав вертоліт

Об'єкт звалився за кілька кілометрів від перетину кордонів Білорусі з Україною та РФ (прикордонний перехід "Три сестри"), в районі сіл Нивки, Червоний Камінь та Круговець-Калініно. Не виключено, що його було збито.

7 квітня під Давид-Містечком впала тактична дозвукова протикорабельна ракета Х-35УЕ

Це сталося між селами Теребличі, Оздамічі та Ольгомель (Брестська область). Ймовірно, тоді ракета просто відвалилася від винищувача, який злетів із аеродрому у Барановичах.

29 грудня у Брестській області впала ракета від ЗРК "С-300"

І, нарешті, 29 грудня біля села Горбаха було знайдено уламки ракети ЗРК "С-300".