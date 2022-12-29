Ракеты, вертолеты и самолеты: что падало в Беларуси за время войны

2 марта под Рогачевом упал борт ВКС РФ, возвращавшийся из Украины

Около 11:00 2 марта под Рогачевом (Гомельская область) предположительно искали экипаж самолета или вертолета, который возвращался из Украины и не долетел до аэродрома базирования.

10 марта под Лунинцем разбился Су-34 ВКС РФ

Истребитель Су-34 ВКС РФ упал в заболоченной местности и сгорел в районе агрогородка Кожан-Городок (Брестская область) около 21:00.

Оба пилота катапультировались и были найдены в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы и вертолеты ВВС РБ.

31 марта под Иваново был сбит беспилотник ВС РФ

БПЛА был сбит ракетой "воздух-воздух", и упал на ферму между деревнями Пешково, Яечковичи и Потаповичи (Ивановского района, Брестской области).

4 апреля вертолет "Тимурчика" мог быть сбит в Гомельской области

Пилот вертолета ВКС РФ, после взлета с "Зябровки" отклонился от курса на РФ. Сначала предполагалось, что "Тимурчик" улетел в Украину, но 17 апреля появилась новость, что в Ульяновской области, РФ, простились с погибшим 4 апреля Тимуром Кипчатовым.

Вероятно, его сбили в районе погранперехода "Три сестры" и в Украину он не долетел.

7 апреля в Добрушском районе упал вертолет

Объект рухнул в нескольких километрах от пересечения границ Беларуси с Украиной и РФ (погранпереход "Три сестры"), в районе деревень Нивки, Красный Камень и Круговец-Калинино. Не исключено, что он был сбит.

7 апреля под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ

Это произошло между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область). Вероятно, тогда ракета просто отвалилась от истребителя, который взлетел с аэродрома в Барановичах.

29 декабря в Брестской области упала ракета от ЗРК "С-300"

И, наконец, 29 декабря, возле деревни Горбаха были найдены обломки ракеты ЗРК "С-300".