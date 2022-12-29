Ракети, гелікоптери та літаки: що падало в Білорусі за час війни

Після падіння ракети на території Білорусі 29 грудня під час масованого обстрілу РФ території України постало питання, скільки всього об'єктів впало на території РБ за 10 місяців війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику каналу Беларускі Гаюн.

2 березня під Рогачовом упав борт ВКС РФ, який повертався з України

Близько 11:00 2 березня під Рогачовом (Гомельська область), ймовірно, шукали екіпаж літака або вертольота, який повертався з України і не долетів до аеродрому базування.

10 березня під Лунінцем розбився Су-34 ВКС РФ

Винищувач Су-34 ВКС РФ впав у заболоченій місцевості та згорів у районі агромістечка Кожан-Городок (Брестська область) близько 21:00.

Обидва пілоти катапультувалися і їх знайшли в ході пошуково-рятувальної операції, в якій були задіяні і вертольоти ВПС РБ.

31 березня під Іваново було збито безпілотника ЗС РФ

БПЛА було збито ракетою "повітря-повітря" і він впав на ферму між селами Пєшково, Яєчковичі та Потаповичі (Іванівського району, Брестської області).

4 квітня вертоліт "Тимурчика" міг бути збитий у Гомельській області

Пілот вертольота ВКС РФ після зльоту з "Зябрівки" відхилився від курсу на РФ. Спочатку передбачалося, що "Тимурчик" відлетів до України, але 17 квітня з'явилася новина, що в Ульянівській області, РФ, попрощалися із загиблим 4 квітня Тимуром Кіпчатовим.

Ймовірно, його збили в районі прикордонного переходу "Три сестри" і до України він не долетів.

7 квітня у Добрушському районі впав вертоліт

Об'єкт звалився за кілька кілометрів від перетину кордонів Білорусі з Україною та РФ (прикордонний перехід "Три сестри"), в районі сіл Нивки, Червоний Камінь та Круговець-Калініно. Не виключено, що його було збито.

7 квітня під Давид-Містечком впала тактична дозвукова протикорабельна ракета Х-35УЕ

Це сталося між селами Теребличі, Оздамічі та Ольгомель (Брестська область). Ймовірно, тоді ракета просто відвалилася від винищувача, який злетів із аеродрому у Барановичах.

29 грудня у Брестській області впала ракета від ЗРК "С-300"

І, нарешті, 29 грудня біля села Горбаха було знайдено уламки ракети ЗРК "С-300".