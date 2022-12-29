Ракеты, вертолеты и самолеты: что падало в Беларуси за время войны

После падения ракеты на территории Беларуси 29 декабря во время массированного обстрела РФ территории Украины, возник вопрос, сколько всего объектов упало на территории РБ за 10 месяцев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику канала Беларускі Гаюн.

2 марта под Рогачевом упал борт ВКС РФ, возвращавшийся из Украины

Около 11:00 2 марта под Рогачевом (Гомельская область) предположительно искали экипаж самолета или вертолета, который возвращался из Украины и не долетел до аэродрома базирования.

10 марта под Лунинцем разбился Су-34 ВКС РФ

Истребитель Су-34 ВКС РФ упал в заболоченной местности и сгорел в районе агрогородка Кожан-Городок (Брестская область) около 21:00.

Оба пилота катапультировались и были найдены в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы и вертолеты ВВС РБ.

31 марта под Иваново был сбит беспилотник ВС РФ

БПЛА был сбит ракетой "воздух-воздух", и упал на ферму между деревнями Пешково, Яечковичи и Потаповичи (Ивановского района, Брестской области).

4 апреля вертолет "Тимурчика" мог быть сбит в Гомельской области

Пилот вертолета ВКС РФ, после взлета с "Зябровки" отклонился от курса на РФ. Сначала предполагалось, что "Тимурчик" улетел в Украину, но 17 апреля появилась новость, что в Ульяновской области, РФ, простились с погибшим 4 апреля Тимуром Кипчатовым.

Вероятно, его сбили в районе погранперехода "Три сестры" и в Украину он не долетел.

7 апреля в Добрушском районе упал вертолет

Объект рухнул в нескольких километрах от пересечения границ Беларуси с Украиной и РФ (погранпереход "Три сестры"), в районе деревень Нивки, Красный Камень и Круговец-Калинино. Не исключено, что он был сбит.

7 апреля под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ

Это произошло между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область). Вероятно, тогда ракета просто отвалилась от истребителя, который взлетел с аэродрома в Барановичах.

29 декабря в Брестской области упала ракета от ЗРК "С-300"

И, наконец, 29 декабря, возле деревни Горбаха были найдены обломки ракеты ЗРК "С-300".