Ракети, ЄС і "як в Ізраїлі". Зеленський відповів, які потрібні гарантії для України

Глава держави дав відповідь на запитання, які українській стороні потрібні гарантії безпеки.

"Потужний пакет ракет, превентивний, які ми не використовуватимемо до будь-якого вторгнення. Але якщо вони (росіяни, - ред.) зроблять це, ми зробимо це швидко. Але ракети мають стояти на нашій території", - розповів Зеленський.

Друге, додав президент щодо безпекових гарантій, це "велика армія".

"Якщо ми не в НАТО, то армія можна порівняти з Росією. Не впевнений, що така ж чисельність, але можна порівняти, щоб не дати їм можливості окупувати. Це ще й психологічна історія, тому що це сильний сигнал (російському диктатору Володимиру) Путіну", - пояснив глава держави.

Крім того, розповів Зеленський, Україні потрібні різні інвестиції, зокрема "у газ, ЗГП (зріджений природний газ)".

"Також важливо, якщо Росія знає, що ми робимо бізнес на ЗПГ, у чому зацікавлений (президент США Дональд) Трамп, я думаю, Путін не атакуватиме ракетами, як і заводи, де ми співпрацюємо з американцями", - сказав український президент.

Зеленський також звернув увагу, що ЄС "дуже важливий, тому що це особливий ринок для нас".

"Тому ми маємо бути в однакових умовах, ми хочемо бути членами, у нас однакові цінності, схожі закони тощо. Це частина економічних гарантій для нас", - пояснив президент України.

Він також додав, що "ми справді не знаємо, як це працює, але коли Іран напав на Ізраїль, США, Франція, Велика Британія та деякі інші хлопці - Ізраїль не є членом НАТО - але всі ці хлопці почали захищати ізраїльський народ від ракет з Ірану".

"Це означає, що вони мають гарантії безпеки від США, Франції Великобританії та інших союзників. Я думаю, нам це дуже потрібне", - розповів Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, що Україна розглядає членство в НАТО як основний механізм для запобігання майбутній агресії з боку РФ. Разом з тим в самому Північноатлантичному альянсі наразі кажуть, що вступ України може відбутися в перспективі.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО, вже підготовлений альтернативний варіант. Глава держави пояснив, що так званий "план Б" передбачає подвоєння чисельності військових ЗСУ, а також розширення фінансової та військової підтримки з боку країн умовного Заходу.

Також повідомлялося, що раніше спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що "мирний план" представить Дональд Трамп.

16 лютого новинне агентство Reuters розкрило деталі запиту США щодо гарантій безпеки для України від Європи.