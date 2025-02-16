Ракеты, ЕС и "как в Израиле". Зеленский ответил, какие нужны гарантии для Украины

Глава государства ответил на вопрос, какие украинской стороне нужны гарантии безопасности.

"Мощный пакет ракет, превентивный, которые мы не будем использовать до любого вторжения. Но если они (россияне, - ред.) сделают это, мы сделаем это быстро. Но ракеты должны стоять на нашей территории", - рассказал Зеленский.

Второе, добавил президент относительно гарантий безопасности, это "большая армия".

"Если мы не в НАТО, то армия сопоставимая с Россией. Не уверен, что такая же численность, но можно сравнить, чтобы не дать им возможности оккупировать. Это еще и психологическая история, потому что это сильный сигнал (российскому диктатору Владимиру) Путину", - пояснил глава государства.

Кроме того, рассказал Зеленский, Украине нужны различные инвестиции, в частности "в газ, СГП (сжиженный природный газ)".

"Также важно, если Россия знает, что мы делаем бизнес на СПГ, в чем заинтересован (президент США Дональд) Трамп, я думаю, Путин не будет атаковать ракетами, как и заводы, где мы сотрудничаем с американцами", - сказал украинский президент.

Зеленский также обратил внимание, что ЕС "очень важен, потому что это особый рынок для нас".

"Поэтому мы должны быть в одинаковых условиях, мы хотим быть членами, у нас одинаковые ценности, похожие законы и тому подобное. Это часть экономических гарантий для нас", - пояснил президент Украины.

Он также добавил, что "мы действительно не знаем, как это работает, но когда Иран напал на Израиль, США, Франция, Великобритания и некоторые другие ребята - Израиль не является членом НАТО - но все эти ребята начали защищать израильский народ от ракет из Ирана".

"Это означает, что они имеют гарантии безопасности от США, Франции Великобритании и других союзников. Я думаю, нам это очень нужно", - рассказал Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, что Украина рассматривает членство в НАТО как основной механизм для предотвращения будущей агрессии со стороны РФ. Вместе с тем в самом Североатлантическом альянсе пока говорят, что вступление Украины может произойти в перспективе.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Украину не примут в НАТО, уже подготовлен альтернативный вариант. Глава государства пояснил, что так называемый "план Б" предусматривает удвоение численности военных ВСУ, а также расширение финансовой и военной поддержки со стороны стран условного Запада.

Также сообщалось, что ранее спецпредставитель президента США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что "мирный план" представит Дональд Трамп.

16 февраля новостное агентство Reuters раскрыло детали запроса США о гарантиях безопасности для Украины от Европы.