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Ракети чи дрони. Що становить більшу загрозу для енергетики України

Україна, Середа 22 листопада 2023 14:21
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Ракети чи дрони. Що становить більшу загрозу для енергетики України Фото: енергетики пояснили, що небезпечніше ракети чи дрони (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти готуються до можливих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Ракети та дрони становлять однакову руйнівну загрозу для енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна в ефірі телемарафону.

"Це в принципі ідентичні небезпеки. Підготовка аналогічна що до ударів ракет чи дронів. Головне зі свого боку - накопичити аварійний резерв обладнання. Це протягом року активно здійснювалося", - сказав він.

За його словами, українські енергетики готувалися до можливих атак Росії. Слободян зазначив, що йдеться про інженерний захист та захист від уламків. Але найголовніше - це посилення протиповітряної оборони.

Слободян додав, що Україною був створений спеціальний гуманітарний хаб. Там зберігається енергетичне обладнання, щоб у разі необхідності прискорити ремонти пошкодженої інфраструктури.

Енергетики підкреслили, що наразі про відключення світла не йдеться. Обмеження в Україні можуть ввести лише у разі обстрілів чи негоди.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. Також сьогодні "Укренерго" зафіксувало дефіцит в енергосистемі. Тому українців просять бути заощадливими.

При цьому енергетики, військові та влада попереджають, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Деякі об'єкти вже зазнали ударів.

ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зима буде важкою, але Україна краще підготовлена, ніж минулого року.

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