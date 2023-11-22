Дефіцит в енергосистемі: українців закликають економити електроенергію

В Україні у середу, 22 листопада, енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Енергетики закликають громадян економити світло, особливо у вечірні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

"Сьогодні в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує, що у вечірні години він може збільшитися", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є три основні причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання;

підвищена аварійність блоків електростанцій;

недостатність обсягів імпорту електроенергії з ЄС.

Наразі диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості покриття дефіциту.

"Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", - звернулися до громадян енергетики.

Обстріли української енергетики

У жовтні минулого року російські війська розпочали серію масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ракетних ударів мільйони споживачів по всій території країни залишилися без електропостачання.

Ворог активно атакував міста ракетами та безпілотниками, які завдавали значних збитків енергетичним об'єктам, у результаті в регіонах запроваджувалися планові та аварійні графіки відключення світла.

І хоча ситуація з часом стабілізувалася, цього року в Україні також готуються до масивних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру. У ОК "Південь" повідомили, що для цієї терористичної мети на окупованому Кримському півострові ворог тримає понад 800 ракет.