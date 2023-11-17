"Зима буде важкою". Зеленський очікує повторних атак РФ, але не таких масштабних

Росія готується до атак, щоб обстрілювати Україну у зимовий період. Але, ймовірно, атаки не будуть такими масштабними, як торік.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю закордонним ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lemonde.

Глава держави наголосив, що російські війська накопичують ракети, готуючись до масових ударів по енергетиці України.

"Я думаю, що вони накопичують [ракети], але у них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше б уже почали бомбити", - сказав Зеленський.

Президент вважає, що Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року. Тоді окупанти намагалися лишити українців без світла та опалення. Але цього року, ну думку Зеленського, атаки не будуть такими масштабними.

"Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія використовуватиме менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми перебуваємо в кращому становищі, ніж минулої зими", - додав президент.

Україна готується до атак

Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

Видання Financial Times дізналося, як Україна готується до ударів по енергетиці. Для цього не лише посилили ППО, але й забезпечили захист безпосередньо на місцях.