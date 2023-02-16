Фото: РФ з артилерії та мінометів обстріляла сім громад у Сумській області (GettyImages)

У четвер, 16 лютого, російські військові обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів. Під ворожу атаку потрапили сім громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.