РФ з артилерії та мінометів обстріляла сім громад у Сумській області
У четвер, 16 лютого, російські військові обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів. Під ворожу атаку потрапили сім громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області. Було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою", - йдеться у повідомленні.
- Великописарівська громада: з 9.50 росіяни били по території громади з мінометів − 10 "прильотів";
- Есманська громада: зафіксовано 2 мінометні обстріли громади − всього 11 "прильотів";
- По території Хотінської громади ворог бив з артилерії − 9 "прильотів";
- Новослобідська громада: мінометні обстріли громади були о 13.20 − 10 "прильотів", та о 17.20 − 8 "прильотів". У результаті вибухів о 17.20 у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди;
- Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 "прильотів";
- Краснопільська громада: о 14.05 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ);
- Шалигинська громада: 6 мін росіяни скинули на територію громади.
"На щастя, без людських жертв", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що російські військові за добу 15 лютого понад 30 разів обстріляли населені пункти Сумської області.
Російські окупанти позавчора, 14 лютого, обстріляли три громади Сумської області. Для атак вони використовували дрони, міномети та гранатомети.
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