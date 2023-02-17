ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракеты, артиллерия и минометы. Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Пятница 17 февраля 2023 22:16
Ракеты, артиллерия и минометы. Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области Фото: Оккупанты обстреляли семь общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 февраля, российские оккупационные войска нанесли удары по семи общинам в Сумской области. В частности, по региону противник выпустил ракеты, а также обстрелял из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"Сегодня на нашу область с территории РФ было выпущено три ракеты. Одна из ракет была уничтожена системой ПВО. Еще две ракеты типа "С-300" попали по пгт. Краснополье Вследствие указанного ракетного удара повреждены окна в одном из зданий общины", - говорится в сообщении.

При этом в результате российских обстрелов по области было зафиксировано более 120 "прилетов". Так враг нанес удары по:

  • Эсманьской общине: из артиллерии - было семь "прилетов". Также россияне сбросили две мины;
  • Юнаковской общине из минометов - 16 "прилетов", а также был артобстрел со стороны оккупантов - 5 "прилетов";
  • Краснопольской громаде из миномета - 15 "прилетов". При этом после обеда оккупанты совершили артобстрел по поселку Краснополье;
  • Белопольской громаде из миномета - 9 "прилетов";
  • Глуховской громаде из РСЗО - 30 "прилетов";
  • Зноб-Новгородской общине из артиллерии - 8 "прилетов".

При этом россияне сбросили на территорию Хотинской общины 28 мин.

Напомним, что ранее российские войска по артиллерии и минометам обстреляли семь общин в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен