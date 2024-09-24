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З ракетами для F-16. США завтра оголосять пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Вашингтон, Вівторок 24 вересня 2024 17:14
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З ракетами для F-16. США завтра оголосять пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки завтра можуть оголосити черговий пакет воєнної допомоги Україні. Він включатиме ракети для F-16 класу "повітря-земля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

За інформацією джерел видання, загальна вартість озброєння, яке увійде до нового пакету, становитиме до 375 млн доларів. Це буде найбільший пакет для України від США з травня.

Один з неназваних чиновників розповів журналістам, що до пакету увійдуть ракети для F-16 для ударів по наземних цілях. Такі ракети дозволять українським F-16 діяти далеко від лінії фронту та ворожих систем ППО.

Крім цього, як уточнюють джерела VoA, у пакеті будуть снаряди для HIMARS, патрульних катерів та бронетехніки, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди та ракети TOW.

Така допомога буде надана у рамках президентських повноважень по скороченню озброєння. У такому разі озброєння Україні відправляють із запасів США.

Що передувало

Нагадаємо, чутки про те, що США можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні, з'явилися ще минулого тижня.

Тоді CNN зазначало, що навіть незважаючи на те, що озброєння нададуть із запасів США, постачання можуть тривати місяці, оскільки запасів озброєнь в американців не вистачає.

Також Politico з посиланням на джерела зазначало, що до пакету увійдуть ракети Joint Standoff Weapon для F-16 середньої дальності (близько 112 кілометрів).

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