З ракетами для F-16. США завтра оголосять пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Сполучені Штати Америки завтра можуть оголосити черговий пакет воєнної допомоги Україні. Він включатиме ракети для F-16 класу "повітря-земля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America .

За інформацією джерел видання, загальна вартість озброєння, яке увійде до нового пакету, становитиме до 375 млн доларів. Це буде найбільший пакет для України від США з травня.

Один з неназваних чиновників розповів журналістам, що до пакету увійдуть ракети для F-16 для ударів по наземних цілях. Такі ракети дозволять українським F-16 діяти далеко від лінії фронту та ворожих систем ППО.

Крім цього, як уточнюють джерела VoA, у пакеті будуть снаряди для HIMARS, патрульних катерів та бронетехніки, а також 155-мм снаряди, 105-мм снаряди та ракети TOW.

Така допомога буде надана у рамках президентських повноважень по скороченню озброєння. У такому разі озброєння Україні відправляють із запасів США.