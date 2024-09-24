С ракетами для F-16. США завтра объявят пакет военной помощи Украине, - СМИ

Соединенные Штаты Америки завтра могут объявить очередной пакет военной помощи Украине. Он будет включать ракеты для F-16 класса "воздух-земля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America .

По информации источников издания, общая стоимость вооружения, которое войдет в новый пакет, составит до 375 млн долларов. Это будет крупнейший пакет для Украины от США с мая.

Один из неназванных чиновников рассказал журналистам, что в пакет войдут ракеты для F-16 для ударов по наземным целям. Такие ракеты позволят украинским F-16 действовать вдали от линии фронта и вражеских систем ПВО.

Помимо этого, как уточняют источники VoA, в пакете будут снаряды для HIMARS, патрульных катеров и бронетехники, а также 155-мм снаряды, 105-мм снаряды и ракеты TOW.

Такая помощь будет предоставлена в рамках президентских полномочий по сокращению вооружения. В таком случае вооружение Украине отправляют из запасов США.