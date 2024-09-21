США можуть надати Україні крилаті авіабомби середньої дальності для F-16, - Politico

США розглядають можливість надати Україні крилаті авіаційні бомби середньої дальності для її нового флоту F-16 у рамках пакету військової допомоги. Про пакет вартістю 375 млн доларів, як очікується, буде офіційно оголошено в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Крилата авіаційна бомба Joint Standoff Weapon, яка вже використовується ВПС і ВМС США та кількома союзниками, може вражати цілі на відстані понад 70 миль (112,6 км).

Пакет, за словами двох офіційних осіб США та особи, знайомої з проблемою, також включатиме артилерійські боєприпаси, ракети та ракети ППО. Водночас, за їхніми словами, вміст пакета може змінитися до офіційного оголошення.