Ракетами атаковано військову базу США у Сирії, - Reuters

Агентству стало відомо про це від двох джерел в іракських службах безпеки.

Атака на війська США стала першою з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили напади на американські військові об’єкти.

Напад стався в той самий день, коли прем’єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані повернувся зі Сполучених Штатів, де в ході офіційного візиту зустрівся з президентом США Джо Байденом.