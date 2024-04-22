Ракетами атакована военная база США в Сирии, - Reuters

Агентству стало известно об этом от двух источников в иракских службах безопасности.

Атака на войска США стала первой с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили нападения на американские военные объекты.

Нападение произошло в тот же день, когда премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани вернулся из Соединенных Штатов, где в ходе официального визита встретился с президентом США Джо Байденом.