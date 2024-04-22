RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетами атакована военная база США в Сирии, - Reuters

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

По меньшей мере, пять ракет были запущены из иракского города Зуммар в сторону военной базы США на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентству стало известно об этом от двух источников в иракских службах безопасности.

Атака на войска США стала первой с начала февраля, когда поддерживаемые Ираном группировки в Ираке прекратили нападения на американские военные объекты.

Нападение произошло в тот же день, когда премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани вернулся из Соединенных Штатов, где в ходе официального визита встретился с президентом США Джо Байденом.

Напомним, 19 апреля недалеко от Багдада произошел сильный взрыв на военной базе, которую используют иракские Силы народной мобилизации, связанные с Ираном. AFP со ссылкой на источник сообщил, что в результате взрыва погиб один человек и восемь получили ранения.

В начале января после серии нападений на силы США на Ближнем Востоке американские военные нанесли авиаудар по высокопоставленному командиру иракского ополчения в Багдаде, которого США считают ответственным за нападения на американские войска в Ираке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИракВойна в Сирии