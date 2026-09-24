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Ракета знищила ювелірний завод Dukachi у Києві (відео)

13:54 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по Києву (facebook_com_DSNSKyi)

Російська ракета повністю зруйнувала ювелірне підприємство бренду Dukachi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Інстаграмі.

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо. Можливі затримки з відправкою замовлень", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що магазини у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати щодня у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня Росія завдала масованого удару по Україні - у хід пішли протикорабельні ракети "Циркон", балістика та 282 ударні дрони.

Сили ППО збили 227 із них, однак частина цілей досягла призначення на Одещині та Київщині.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей, ще щонайменше вісім отримали поранення.

Рятувальники ДСНС витягли одну людину з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпровському районі.

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