Ракета знищила ювелірний завод Dukachi у Києві (відео)

Російська ракета повністю зруйнувала ювелірне підприємство бренду Dukachi.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії в Інстаграмі.
"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо. Можливі затримки з відправкою замовлень", - йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що магазини у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати щодня у звичному режимі.
Нагадаємо, у ніч на 24 вересня Росія завдала масованого удару по Україні - у хід пішли протикорабельні ракети "Циркон", балістика та 282 ударні дрони.
Сили ППО збили 227 із них, однак частина цілей досягла призначення на Одещині та Київщині.
Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок нічної атаки на Київ загинули двоє людей, ще щонайменше вісім отримали поранення.
Рятувальники ДСНС витягли одну людину з-під завалів зруйнованого будинку у Дніпровському районі.