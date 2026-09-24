Ракета знищила ювелірний завод Dukachi у Києві (відео)

"Сьогодні наше ювелірне підприємство було повністю знищено російською ракетою. Люди цілі, це головне, решту відновимо. Можливі затримки з відправкою замовлень", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що магазини у Києві, Львові та Одесі продовжують працювати щодня у звичному режимі.

Нагадаємо, у ніч на 24 вересня Росія завдала масованого удару по Україні - у хід пішли протикорабельні ракети "Циркон", балістика та 282 ударні дрони.

Сили ППО збили 227 із них, однак частина цілей досягла призначення на Одещині та Київщині.