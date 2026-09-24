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Ракета уничтожила ювелирный завод Dukachi в Киеве (видео)

13:54 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по Киеву (facebook_com_DSNSKyi)

Российская ракета полностью разрушила ювелирное предприятие бренда Dukachi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании в Инстаграме.

"Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди цели, это главное, остальное восстановим. Возможны задержки с отправкой заказов", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что магазины в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать каждый день в обычном режиме.

Напомним, в ночь на 24 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине - в ход пошли противокорабельные ракеты "Циркон", баллистика и 282 ударные дроны .

Силы ПВО сбили 227 из них, однако часть целей достигла назначения в Одесской и Киевской областях.

Как сообщало РБК-Украина, в результате ночной атаки на Киев погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения.

Спасатели ГСЧС извлекли одного человека из-под завалов разрушенного дома в Днепровском районе.

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