Ракета уничтожила ювелирный завод Dukachi в Киеве (видео)

"Сегодня наше ювелирное предприятие было полностью уничтожено российской ракетой. Люди цели, это главное, остальное восстановим. Возможны задержки с отправкой заказов", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что магазины в Киеве, Львове и Одессе продолжают работать каждый день в обычном режиме.

Напомним, в ночь на 24 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине - в ход пошли противокорабельные ракеты "Циркон", баллистика и 282 ударные дроны .

Силы ПВО сбили 227 из них, однако часть целей достигла назначения в Одесской и Киевской областях.