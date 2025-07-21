Ракета впала біля будинку: у Києві сапери ДСНС знищили бойову частину Х-69 (фото)

У Києві сапери ДСНС ліквідували бойову частину збитої російської ракети Х-69. Вона впала поруч із житловим будинком після чергової повітряної атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували об'єкт та за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах.

"Вкотре наголошуємо: не наближайтеся до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів. Побачили щось підозріле - дзвоніть "101", - нагадали в ДСНС.

Що відомо про Х-69

Х-69 - це новітня російська авіаційна крилата ракета класу "повітря - поверхня", створена як високоточна зброя для ураження наземних цілей на значній відстані. Розроблена на основі ракети Х-59МК2, вона має зменшені габарити та оснащена складеними крилами, що дозволяє запускати її з внутрішніх відсіків сучасних літаків, зокрема Су-57.

Дальність польоту Х-69 становить до 290 км, вона оснащена системами корекції польоту за GPS/ГЛОНАСС, а також інерційною навігацією й оптико-електронною головкою самонаведення на фінальному етапі.

Основне призначення ракети - ураження критично важливої інфраструктури: командних пунктів, складів, РЛС, ангарів, мостів. За рахунок використання малопомітної форми корпусу та низької траєкторії польоту Х-69 важче виявити і перехопити. Її бойова частина має вагу близько 310 кг.

Офіційно про серійне прийняття ракети на озброєння наразі не повідомлялося, але її демонстрували на виставках озброєння та, ймовірно, вже випробовували в умовах бойових дій.