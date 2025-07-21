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Ракета упала возле дома: в Киеве саперы ГСЧС уничтожили боевую часть Х-69 (фото)

Понедельник 21 июля 2025 20:05
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Ракета упала возле дома: в Киеве саперы ГСЧС уничтожили боевую часть Х-69 (фото) Фото: в Киеве саперы ГСЧС уничтожили боевую часть Х-69 (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

В Киеве саперы ГСЧС ликвидировали боевую часть сбитой российской ракеты Х-69. Она упала рядом с жилым домом после очередной воздушной атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины идентифицировали объект и с помощью специального манипулятора загрузили в автомобиль для транспортировки и дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

"Еще раз подчеркиваем: не приближайтесь к обломкам ракет, беспилотников или других взрывоопасных предметов. Увидели что-то подозрительное - звоните "101", - напомнили в ГСЧС.

Что известно о Х-69

Х-69 - это новейшая российская авиационная крылатая ракета класса "воздух - поверхность", созданная как высокоточное оружие для поражения наземных целей на значительном расстоянии. Разработанная на основе ракеты Х-59МК2, она имеет уменьшенные габариты и оснащена сложенными крыльями, что позволяет запускать ее из внутренних отсеков современных самолетов, в частности Су-57.

Дальность полета Х-69 составляет до 290 км, она оснащена системами коррекции полета по GPS/ГЛОНАСС, а также инерциальной навигацией и оптико-электронной головкой самонаведения на финальном этапе.

Основное назначение ракеты - поражение критически важной инфраструктуры: командных пунктов, складов, РЛС, ангаров, мостов. За счет использования малозаметной формы корпуса и низкой траектории полета Х-69 труднее обнаружить и перехватить. Ее боевая часть имеет вес около 310 кг.

Официально о серийном принятии ракеты на вооружение пока не сообщалось, но ее демонстрировали на выставках вооружения и, вероятно, уже испытывали в условиях боевых действий.

Обстрел Украины и Киева

В ночь на 21 июля Россия осуществила массированную атаку наУкраину, выпустив всего 450 воздушных целей. Среди них были:

  • 426 ударных беспилотников;
  • 5 аэробаллистических ракет типа Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 ракета "Искандер-К";
  • 14 ракет Х-101.

Подробнее об обстановке в Киеве - в материале РБК-Украина.

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Ракетная атака Война в Украине ГСЧС Киев
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