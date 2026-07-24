Сонце приховувало срібло? Вчені пояснили помилку, яка тривала десятиліттями

Одна з давніх загадок Сонця отримала пояснення. Нове дослідження показало, що розбіжність у вмісті срібла між нашою зіркою та метеоритами виникла через неточність попередніх спостережень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на нове наукове дослідження, опубліковане у журналі Astronomy and Astrophysics .

За законами фізики Сонце та найстаріші метеорити у нашій системі мають однакове походження і схожий хімічний склад.

Проте десятиліттями астрономи розводили руками: за їхніми розрахунками, срібла на нашій зірці було значно менше, ніж у космічних каменях.

Нове дослідження довело, що дорогоцінний метал увесь цей час був на Сонці, просто вчені дивилися на нього "не під тим кутом".

У чому полягала помилка науковців?

У свіжому науковому дослідженні вчені пояснили: якщо оцінювати сонячну атмосферу за точнішими та сучаснішими моделями, з'ясовується, що срібла там приблизно на 55 відсотків більше, ніж вважалося раніше.

Цікаво, що науковцям навіть не знадобилося нове обладнання - вони просто перерахували старі дані за точнішими формулами.

"Ці нові дані дуже важливі, адже Сонце для астрономів - головний орієнтир. Якщо ми не розуміємо до кінця його склад, ми не зможемо правильно оцінити інші зірки та планети", - пояснила авторка дослідження Сема Чалишкан з Льєзького університету в Бельгії.

Як розшифровують склад зірок?

Кожен хімічний елемент у Всесвіті залишає свій унікальний "слід" у променях світла. Коли сонячне світло проходить крізь атоми газів, утворюються спеціальні смуги - за ними астрономи, мов за відбитками пальців, розпізнають елементи на відстані в мільйони кілометрів.

Раніше вчені використовували занадто спрощені схеми для опису сонячної атмосфери і не до кінця розуміли, як атоми срібла взаємодіють зі світлом.

Через це виникала плутанина: на метеоритах, які є своєрідними "капсулами часу" з моменту народження Сонячної системи, срібла було багато, а на самому Сонці його нібито бракувало.

Створивши нову, детальнішу модель, дослідники побачили реальну картину. Срібло ніколи не зникало з нашої зірки - помилковим був сам метод його пошуку.

Тепер науковці планують випробувати цей спосіб на інших зорях Чумацького Шляху. Це допоможе зрозуміти, де саме у Всесвіті зароджуються дорогоцінні метали та як вони розподіляються у космосі з плином часу.