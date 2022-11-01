Ракета SpaceX стартовала с секретным спутником для космического командования США

Ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy сегодня, 1 ноября, доставила несколько секретных грузов на геостационарную орбиту для космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com .

Миссия USSF-44 — это четвертый запуск ракеты Falcon Heavy в целом и первый с июня 2019 года. Из-за засекреченного характера миссии USSF-44 вес вывозимого на околоземную орбиту груза не сообщается.

Основная полезная нагрузка сегодняшнего запуска – это спутник, известный как USSF-44. Также известно, что ракета-носитель отправила в космос спутник Tetra-1. Он был построен дочерней компанией Boeing, Millennium Space Systems.