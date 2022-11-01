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Ракета SpaceX стартовала с секретным спутником для космического командования США

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Вашингтон, Вторник 01 ноября 2022 16:19
Ракета SpaceX стартовала с секретным спутником для космического командования США Фото: (twitter.com/SpaceX)
Автор: Константин Широкун

Ракета-носитель SpaceX Falcon Heavy сегодня, 1 ноября, доставила несколько секретных грузов на геостационарную орбиту для космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Миссия USSF-44 — это четвертый запуск ракеты Falcon Heavy в целом и первый с июня 2019 года. Из-за засекреченного характера миссии USSF-44 вес вывозимого на околоземную орбиту груза не сообщается.

Основная полезная нагрузка сегодняшнего запуска – это спутник, известный как USSF-44. Также известно, что ракета-носитель отправила в космос спутник Tetra-1. Он был построен дочерней компанией Boeing, Millennium Space Systems.

Ранее мы писали, что американская компания SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink в космос. В рамках нового запуска удалось вывести на орбиту 53 аппарата.

Напомним, ранее в России заявили, что считают законной целью американские коммерческие спутники, задействованные на территории Украины.

В ответ у президента США Джо Байдена заявили, что Америка ответит в случае, если РФ уничтожит хотя бы один американский коммерческий спутник.

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