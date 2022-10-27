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У Росії погрожують завдати удару по американським супутникам

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Четвер 27 жовтня 2022 09:14
У Росії погрожують завдати удару по американським супутникам Фото: в Росії загрожують завдати удару по американським супутникам (sas.eu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська окупаційна армія може вдарити по американських супутниках, у тому числі комерційних, задіяних у війні на території України.

Про це заявив глава департаменту контролю за озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, передає РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Йдеться про залучення США та їх союзниками компонентів цивільної інфраструктури в космосі, у тому числі комерційної, у збройних конфліктах, - сказав він, додавши, що "квазіцивільна інфраструктура може виявитися законною метою для удару у відповідь".

Крім того, Воронцов цинічно звинуватив Захід у тому, що вони нібито наражають на ризики стійкість мирної космічної діяльності.

Нагадаємо, раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.

Як відомо, Starlink і надалі працюватиме в Україні, незважаючи на недавні конфлікти. Мільярдер Ілон Маск запевнив у безперервності роботи супутникової мережі, навіть якщо Пентагон відмовиться її фінансувати.

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