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SpaceX вивела на орбіту чергову групу супутників Starlink

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П'ятниця 28 жовтня 2022 13:49
SpaceX вивела на орбіту чергову групу супутників Starlink Фото: SpaceX вивела на орбіту чергову групу супутників Starlink (twitter.com/elonmusk)
Автор: Руслан Гаращенко

Американська компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, запустила чергову групу супутників Starlink у космос. У рамках нового запуску вдалося вивести на орбіту 53 апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Запуск ракети-носія Falcon 9 стався з космодрому в Каліфорнії о 4:14 за місцевим часом.

Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You через дев'ять хвилин після запуску. Усі 53 супутники вивели на орбіту через 15,5 хвилин.

Зазначається, що загалом компанія SpaceX запустила в космос понад 3500 супутників. Лише у 2022 році SpaceX виконала 49 орбітальних місій.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що вважають законною ціллю американські комерційні супутники, задіяні на території України.

У відповідь у президента США Джо Байдена заявили, що Америка відповість у випадку, якщо РФ знищить хоча б один американський комерційний супутник.

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Сполучені Штати Америки SpaceX Илон Маск
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