SpaceX вивела на орбіту чергову групу супутників Starlink

Американська компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, запустила чергову групу супутників Starlink у космос. У рамках нового запуску вдалося вивести на орбіту 53 апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Запуск ракети-носія Falcon 9 стався з космодрому в Каліфорнії о 4:14 за місцевим часом.

Перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель Of Course I Still Love You через дев'ять хвилин після запуску. Усі 53 супутники вивели на орбіту через 15,5 хвилин.

Watch Falcon 9 launch 53 Starlink satellites https://t.co/8tB1syjlld https://t.co/94NWd45BqP - SpaceX (@SpaceX) October 28, 2022

Зазначається, що загалом компанія SpaceX запустила в космос понад 3500 супутників. Лише у 2022 році SpaceX виконала 49 орбітальних місій.