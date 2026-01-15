Ракета Ruta Block 2: росіянин-утікач розробляє ударну зброю для бою з РФ

Нова версія крилатої ракети

Destinus продемонструвала крилату ракету Ruta Block 2, що кардинально відрізняється від першої версії, яка раніше більше підходила під визначення "ракето-дрон".

Нова ракета оснащена потужною бойовою частиною, дальністю понад 450 км і багатофункціональною системою наведення з використанням штучного інтелекту, здатною прорвати ешелоновану систему ППО навіть в умовах активних перешкод.

Технічні характеристики та інновації

Ruta Block 2 отримала покращений корпус для зниження помітності та складне крило, що дає змогу запускати ракету як із транспортно-пускового контейнера, так і з під крила літака.

Бойова частина перевищує 250 кг, а носова частина оснащена тепловізійною головкою самонаведення, що забезпечує високу точність на фінальній ділянці траєкторії.

Ці рішення роблять розробку принципово новою, а не модернізацією попередньої моделі.

Призначення і бойовий потенціал

За словами представників Destinus, нову версію ракети створювали з можливістю масштабованого виробництва і потенційного застосування проти російських військ.

Водночас компанія, заснована Михайлом Кокоричем, який залишив путінську Росію, позиціонує розробку як безпечний і ефективний спосіб захисту від загроз з боку РФ.

Ruta Block 2 демонструє значний технологічний стрибок: збільшення маси бойової частини, поліпшені аеродинамічні характеристики та інтеграція ШІ-наведення роблять її однією з найсучасніших крилатих ракет на ринку і потенційним інструментом для ударів по російських позиціях.