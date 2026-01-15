Ракета Ruta Block 2: беглый россиянин разрабатывает ударное оружие для боя с РФ
Компания Destinus представила новую крылатую ракету Ruta Block 2, которая по всем характеристикам значительно превосходит предыдущую версию и может использоваться в боевых условиях против российских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Новая версия крылатой ракеты
Destinus продемонстрировала крылатую ракету Ruta Block 2, кардинально отличающуюся от первой версии, которая ранее больше подходила под определение "ракето-дрон".
Новая ракета оснащена мощной боевой частью, дальностью более 450 км и многофункциональной системой наведения с использованием искусственного интеллекта, способной прорвать эшелонированную систему ПВО даже в условиях активных помех.
Технические характеристики и инновации
Ruta Block 2 получила улучшенный корпус для снижения заметности и сложное крыло, что позволяет запускать ракету как из транспортно-пускового контейнера, так и с под крыла самолета.
Боевая часть превышает 250 кг, а носовая часть оснащена тепловизионной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность на финальном участке траектории.
Эти решения делают разработку принципиально новой, а не модернизацией предыдущей модели.
Назначение и боевой потенциал
По словам представителей Destinus, новая версия ракеты создавалась с возможностью масштабируемого производства и потенциального применения против российских войск.
При этом компания, основанная Михаилом Кокоричем, покинувшим путинскую Россию, позиционирует разработку как безопасный и эффективный способ защиты от угроз со стороны РФ.
Ruta Block 2 демонстрирует значительный технологический скачок: увеличение массы боевой части, улучшенные аэродинамические характеристики и интеграция ИИ-наведения делают ее одной из самых современных крылатых ракет на рынке и потенциальным инструментом для ударов по российским позициям.
Напоминаем, что в начале 2026 года российские оккупационные силы впервые использовали новый ударный беспилотник "Герань-5" в ходе комбинированных воздушных атак на территорию Украины, что отмечается как значительное усиление возможностей противника.
Отметим, что Генеральный штаб Украины опубликовал данные о десятках образцов иностранного технологического оборудования, которые российские предприятия применяют для изготовления ракет, демонстрируя степень зависимости оборонной промышленности РФ от внешних поставок.