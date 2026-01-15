Ракета Ruta Block 2: беглый россиянин разрабатывает ударное оружие для боя с РФ

Компания Destinus представила новую крылатую ракету Ruta Block 2, которая по всем характеристикам значительно превосходит предыдущую версию и может использоваться в боевых условиях против российских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS .

Новая версия крылатой ракеты

Destinus продемонстрировала крылатую ракету Ruta Block 2, кардинально отличающуюся от первой версии, которая ранее больше подходила под определение "ракето-дрон".

Новая ракета оснащена мощной боевой частью, дальностью более 450 км и многофункциональной системой наведения с использованием искусственного интеллекта, способной прорвать эшелонированную систему ПВО даже в условиях активных помех.

Технические характеристики и инновации

Ruta Block 2 получила улучшенный корпус для снижения заметности и сложное крыло, что позволяет запускать ракету как из транспортно-пускового контейнера, так и с под крыла самолета.

Боевая часть превышает 250 кг, а носовая часть оснащена тепловизионной головкой самонаведения, обеспечивающей высокую точность на финальном участке траектории.

Эти решения делают разработку принципиально новой, а не модернизацией предыдущей модели.

Назначение и боевой потенциал

По словам представителей Destinus, новая версия ракеты создавалась с возможностью масштабируемого производства и потенциального применения против российских войск.

При этом компания, основанная Михаилом Кокоричем, покинувшим путинскую Россию, позиционирует разработку как безопасный и эффективный способ защиты от угроз со стороны РФ.

Ruta Block 2 демонстрирует значительный технологический скачок: увеличение массы боевой части, улучшенные аэродинамические характеристики и интеграция ИИ-наведения делают ее одной из самых современных крылатых ракет на рынке и потенциальным инструментом для ударов по российским позициям.