Ракета попала по лагерю для беженцев в Секторе Газа: среди погибших есть дети

В ЦАХАЛ никак не прокомментировали эту ситуацию, хотя ранее Израиль утверждал, что несколько случаев жертв среди гражданского населения в Газе были вызваны неудачей палестинских ракет.

Израиль также обвиняет террористические группы в запусках ракет из густонаселенных гражданских районов.