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Столкновения с израильскими войсками на Западном берегу: погибли 26 палестинцев

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Израиль, Суббота 15 мая 2021 04:53
Столкновения с израильскими войсками на Западном берегу: погибли 26 палестинцев Фото: столкновения Израиля и Палестины продолжаются (twitter\yaseenizeddee)
Автор: Наталья Скороход

В пятницу в ходе боев в Иерусалиме, Газе и на Западном берегу было убито 26 палестинцев. Израильские войска применяли боевые патроны, разгоняя протесты.

Об этом сообщает Sky News.

По словам палестинских официальных лиц, большинство раненых было расстреляно боевыми патронами, когда новая волна насилия захлестнула Западный берег.

Несколько протестующих были убиты израильской армией после того, как забросали солдат камнями. При этом один мужчина был застрелен за то, что протаранил своей машиной военный пост, а затем попытался нанести удар солдату ножом.

Еще один мужчина был убит выстрелом в голову в городе Эр-Рихия на Западном берегу.

Отметим, что массовые протесты палестинцев охватили Западный берег - города Рамалли, Наблус и другие. Там сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме. Израильские силы использовали слезоточивый газ, резиновые пули и огонь, а палестинцы бросали бомбы с зажигательной смесью и камни.

Напомним, в Секторе Газа с начала конфликта погибли более 120 человек, и около тысячи были ранены.

Ранее сообщалось, что на юге Израиля звучат сирены, предупреждающие об атаке. В ХАМАС заявили, что это ответ на убийства палестинцев на Западном берегу.

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