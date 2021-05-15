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Ракета влучила по табору для біженців у Секторі Гази: серед загиблих є діти

Автор: Наталья Скороход

Ракета зруйнувала будинок у таборі для біженців в Аль-шаті у Секторі Гази. В результаті загинуло кілька людей, серед яких є і діти.

Про це з посиланням на палестинські ЗМІ повідомляє Times of Israel.

У ЦАХАЛ ніяк не прокоментували цю ситуацію, хоча раніше Ізраїль стверджував, що кілька випадків жертв серед цивільного населення в Газі були викликані невдачею палестинських ракет.

Ізраїль також звинувачує терористичні групи в запусках ракет з густонаселених цивільних районів.

Нагадаємо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. В результаті кілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що 26 палестинців загинули в результаті протестів на Західному березі.

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