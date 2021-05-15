Ракета влучила по табору для біженців у Секторі Гази: серед загиблих є діти

У ЦАХАЛ ніяк не прокоментували цю ситуацію, хоча раніше Ізраїль стверджував, що кілька випадків жертв серед цивільного населення в Газі були викликані невдачею палестинських ракет.

Ізраїль також звинувачує терористичні групи в запусках ракет з густонаселених цивільних районів.