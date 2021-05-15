Ракета влучила по табору для біженців у Секторі Гази: серед загиблих є діти

Ракета зруйнувала будинок у таборі для біженців в Аль-шаті у Секторі Гази. В результаті загинуло кілька людей, серед яких є і діти.
Про це з посиланням на палестинські ЗМІ повідомляє Times of Israel.
У ЦАХАЛ ніяк не прокоментували цю ситуацію, хоча раніше Ізраїль стверджував, що кілька випадків жертв серед цивільного населення в Газі були викликані невдачею палестинських ракет.
Ізраїль також звинувачує терористичні групи в запусках ракет з густонаселених цивільних районів.
Нагадаємо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. В результаті кілька людей отримали поранення.
Раніше повідомлялося, що 26 палестинців загинули в результаті протестів на Західному березі.