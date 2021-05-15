ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ракета влучила по табору для біженців у Секторі Гази: серед загиблих є діти

Новость на русском →
Сектор Газа, Субота 15 травня 2021 07:20
Ракета влучила по табору для біженців у Секторі Гази: серед загиблих є діти Фото: ракета потрапила в будинок в Секторі Газа (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Наталья Скороход

Ракета зруйнувала будинок у таборі для біженців в Аль-шаті у Секторі Гази. В результаті загинуло кілька людей, серед яких є і діти.

Про це з посиланням на палестинські ЗМІ повідомляє Times of Israel.

Там у події звинувачують Військово-повітряні сили Ізраїлю.

Повідомляється також, що кілька людей опинилися в пастці під завалами будинку, який був зруйнований в результаті авіаудару.

У повідомленнях йдеться, що загинули кілька дітей з однієї сім'ї. Також у Twitter поширюють фото з дитиною, яка залишилася сиротою після атаки.

У ЦАХАЛ ніяк не прокоментували цю ситуацію, хоча раніше Ізраїль стверджував, що кілька випадків жертв серед цивільного населення в Газі були викликані невдачею палестинських ракет.

Ізраїль також звинувачує терористичні групи в запусках ракет з густонаселених цивільних районів.

Нагадаємо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. В результаті кілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що 26 палестинців загинули в результаті протестів на Західному березі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сектор Газа
NEWS
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт