Ракета влучила по табору для біженців у Секторі Гази: серед загиблих є діти

Там у події звинувачують Військово-повітряні сили Ізраїлю.

Повідомляється також, що кілька людей опинилися в пастці під завалами будинку, який був зруйнований в результаті авіаудару.

У повідомленнях йдеться, що загинули кілька дітей з однієї сім'ї. Також у Twitter поширюють фото з дитиною, яка залишилася сиротою після атаки.

Urgent: The only Palestinian child who survived in the family in the Shati refugee camp, west of Gaza, after Israeli aircraft were completely targeted. The entire family was martyred, and this child remains alone now!!! #GazzaUnderAttack pic.twitter.com/Z4ZF4Dhb0v