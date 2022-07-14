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Ракета летела на другой город. Новые подробности удара по Виннице

Новина українською →
Винница, Четверг 14 июля 2022 16:23
Ракета летела на другой город. Новые подробности удара по Виннице Фото: последствия удара по Виннице (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Одна из ракет, которыми российские войска ударили по Виннице, сначала шла на Житомир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление житомирского городского головы Сергея Сухомлина на сессии Житомирского горсовета

"Видите, в Винницу прилетело. Есть погибшие, среди которых - дети. А то, что мы смотрели, ракета сначала шла на Житомир, потом вернула и пошла в Винницу. Ну, они сейчас так с "Калибрами" делают", - сказал он.

Подробнее о ракетной атаке на Винницу в четверг, 14 июля, - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее, 25 марта, российские военные открыли огонь по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице. Всего было запущено шесть крылатых ракет. Тогда обошлось без жертв.

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