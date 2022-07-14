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Ракета летіла на інше місто. Нові подробиці удару по Вінниці

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Вінниця, Четвер 14 липня 2022 16:23
Ракета летіла на інше місто. Нові подробиці удару по Вінниці Фото: наслідки удару по Вінниці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Одна з ракет, якими російські війська вдарили по Вінниці, спочатку йшла на Житомир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву житомирського міського голови Сергія Сухомлина на сесії Житомирської міськради.

"Бачите, у Вінницю прилетіло. Є загиблі, серед яких – діти. А те, що ми дивилися, ракета спочатку йшла на Житомир, потім повернула і пішла на Вінницю. Ну, вони (російські війська – ред.) зараз так із "Калібрами" роблять", - сказав він.

Детальніше про ракетну атаку на Вінницю у четвер, 14 липня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше, 25 березня, російські військові відкрили вогонь територією Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Усього було запущено шість крилатих ракет. Тоді обійшлось без жертв.

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