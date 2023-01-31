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Ракета, міномети та ВОГ. Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області

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Сумська область, Вівторок 31 січня 2023 22:36
Ракета, міномети та ВОГ. Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області Фото: Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 31 січня, прокремлівські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. За добу від ворожих ударів постраждали п'ять громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад області: Шосткинської, Середино-Будської, Краснопільської, Білопільської, Юнаківської", - йдеться у повідомленні.

Так, близько 18:20 окупанти завдали ракетного удару по території одного з підприємств у місті Шостка. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Крім того, по території Краснопільської громади росіяни з самого ранку били з мінометів. Війська РФ випустили 12 мін, а десь за 2 години - ще 9.

На територію Юнаківської громади путінські війська скинули два вибухові пристрої (ВОГ).

По території Білопільської громади загарбники здійснили артобстріл. Усього було зафіксовано один "приліт". Також ворог бив із мінометів - 11 "прильотів".

Середино-Будська громада потрапила під мінометний обстріл окупантів. Усього було зафіксовано сім "прильотів".

Нагадаємо, сьогодні в Шостці в одному з держпідприємств стався вибух, внаслідок ракетного обстрілу.

Крім того, напередодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. У результаті було зафіксовано 18 "прильотів".

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