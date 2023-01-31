Ракета, минометы и ВОГ. Россияне вновь обстреляли приграничье Сумской области

Во вторник, 31 января, прокремлевские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. За сутки от вражеских ударов пострадали пять громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram .

"В течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных громад области: Шосткинской, Середино-Будской, Краснопольской, Белопольской, Юнаковской", - говорится в сообщении.

Так, около 18:20 оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из предприятий в городе Шостка. В результате обстрела пострадали два человека, их госпитализировали.

Кроме того, по территории Краснопольской громады россияне с самого утра били из минометов. Войска РФ выпустили 12 мин, а где-то через 2 часа - еще 9.

На территорию Юнаковской громады путинские войска сбросили два взрывных устройства (ВОГ).

По территории Белопольской громады захватчики совершили артобстрел. Всего был зафиксирован один "прилет". Также враг бил из минометов - 11 "прилетов".

Середино-Будская громада попала под минометный обстрел оккупантов. Всего было зафиксировано семь "прилетов".

Напомним, сегодня в Шостке в одном из госпредприятий произошел взрыв, в результате ракетного обстрела.

Кроме того, накануне россияне обстреляли приграничье Сумской области. В результате всего было зафиксировано 18 "прилетов".

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