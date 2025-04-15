Ракета из Курской области и 52 "Шахеды": как ПВО отразила ночную атаку РФ

Российская армия в ночь на вторник, 15 апреля, запустила по территории Украины баллистическую ракету и 52 ударных дрона типа "шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, с 19:30 14 апреля, противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" из Курской области. А также 52-мя ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 12:00, 15 апреля, подтверждено сбитие 26 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере и в центре страны.

Также 19 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий. Вследствие вражеской атаки пострадали Сумская и Донецкая области.

Напомним, сегодня утром россияне запустили ударные беспилотники в сторону Украины. Поэтому в ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы дроновой атаки. Стоит заметить, что это не типичная тактика россиян. Ведь обычно они запускают дроны вечером, для того, чтобы мобильными группам ПВО было труднее их сбивать.

Также вчера в Сумах также прогремел взрыв после длительного присутствия вражеского дрона в небе - весь город был окутан дымом.