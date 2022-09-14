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Ракета компании Blue Origin взорвалась через минуту после запуска: видео

Фото: ракета компании Blue Origin взорвалась через минуту после запуска (spacenews.com)
Автор: Сергей Пышкин

Ракета New Shepard компании Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась через минуту после старта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ракета New Shepard стартовала в Западном Техасе в рамках 23-й миссии компании Blue Origin. Отмечается, что людей на борту не было.

Уже чуть больше чем через минуту, на высоте около 8 километров над землей, двигатель ракеты-носителя New Shepard неожиданно вспыхнул. Система отсоединения двигателя капсулы, со своей стороны, сразу оттолкнула корабль от ракеты, чтобы с помощью парашюта безопасно приземлиться.

Как отмечает Федеральное управление гражданской авиации, в результате аварии ракета разбилась в определенной опасной зоне, из-за чего полеты Blue Origin будут приостановлены, пока не выяснятся результаты аварии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA недавно снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну, из-за чего миссию Artemis 1 пришлось отложить. Это была вторая попытка запуска.

Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию еще 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли.

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Blue Origin