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Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску: відео

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Середа 14 вересня 2022 12:24
Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску: відео Фото: ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску (spacenews.com)
Автор: Сергій Пишкін

Ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула через хвилину після старту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ракета New Shepard стартувала у Західному Техасі в рамках 23-ї місії компанії Blue Origin. Зазначається, що людей на борту не було.

Вже трохи більше ніж через хвилину, на висоті близько 8 кілометрів над Землею, двигун ракети-носія New Shepard несподівано спалахнув. Система від’єднання двигуна капсули, зі свого боку, одразу відштовхнула корабель від ракети, аби за допомогою парашуту безпечно приземлитись.

Як відзначає Федеральне управління цивільної авіації, внаслідок аварії ракета розбилась у визначеній небезпечній зоні, через що польоти Blue Origin будуть призупинені, поки не з'ясують результати аварії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA нещодавно знову не змогло запустити ракету з комічною капсулою на Місяць, через що місію Artemis 1 довелося відкласти. Це була друга спроба запуску.

Вперше фахівці ж NASA спробували запустити місію ще 29 серпня, але через технічні проблеми її перенесли.

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