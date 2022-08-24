"Ракета в командный пункт". Оккупанты на юге жалуются на удары ВСУ, - перехват ГУР

Российские оккупанты на юге Украины жалуются на обстрелы со стороны ВСУ. В результате точных ударов был уничтожен командный пункт врагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Российские солдаты в разговоре обсуждают Антоновский мост в Херсоне, который был поврежден в результате обстрелов ВСУ.
Также оккупант рассказывает, что на юге украинские войска уничтожили командный пункт. В момент "прилета" ракеты там находилось руководство.
"Их управление 56-й бригады - там всему п****ц! Там ракета прилетела. Всех замполитов, зама по тылу. Всех, кто сидел в управлении. Командный пункт был, их полностью всех раз***ли", - сказал российский военный.
Другой жалуется на то, что пошел на войну, чтобы заработать денег. Однако средства российским солдатам не выплачивают, поэтому оккупант хочет "самоликвидироваться".
Напомним, что украинские войска ударом по Антоновскому мосту попали в российскую колонну с боеприпасами.
Также ВСУ нанесли очередной удар по Каховскому мосту.
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