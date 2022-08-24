"Ракета в командный пункт". Оккупанты на юге жалуются на удары ВСУ, - перехват ГУР

Российские солдаты в разговоре обсуждают Антоновский мост в Херсоне, который был поврежден в результате обстрелов ВСУ.

Также оккупант рассказывает, что на юге украинские войска уничтожили командный пункт. В момент "прилета" ракеты там находилось руководство.

"Их управление 56-й бригады - там всему п****ц! Там ракета прилетела. Всех замполитов, зама по тылу. Всех, кто сидел в управлении. Командный пункт был, их полностью всех раз***ли", - сказал российский военный.

Другой жалуется на то, что пошел на войну, чтобы заработать денег. Однако средства российским солдатам не выплачивают, поэтому оккупант хочет "самоликвидироваться".