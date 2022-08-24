"Ракета в командний пункт". Окупанти на півдні скаржаться на удари ЗСУ, - перехоплення ГУР

Російські солдати в розмові обговорюють Антонівський міст у Херсоні, який був пошкоджений внаслідок обстрілів ЗСУ.

Також окупант розповідає, що на півдні українські війська знищили командний пункт. В момент "прильоту" ракети там знаходилося керівництво.

"Їх управління 56-й бригади - там всьому п****ць! Там ракета прилетіла. Всіх замполітів, зама по тилу. Всіх, хто сидів в управлінні. Командний пункт був, їх повністю всіх раз***ли", - сказав російський військовий.

Інший скаржиться на те, що пішов на війну, аби заробити грошей. Проте кошти російським солдатам не виплачують, тому окупант хоче "самоліквідуватися".