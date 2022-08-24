ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Ракета в командный пункт". Оккупанты на юге жалуются на удары ВСУ, - перехват ГУР

Новина українською →
Херсонская область, Среда 24 августа 2022 12:14
"Ракета в командный пункт". Оккупанты на юге жалуются на удары ВСУ, - перехват ГУР Фото: оккупанты жалуются, что ВСУ уничтожили их командный пункт на юге (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты на юге Украины жалуются на обстрелы со стороны ВСУ. В результате точных ударов был уничтожен командный пункт врагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Российские солдаты в разговоре обсуждают Антоновский мост в Херсоне, который был поврежден в результате обстрелов ВСУ.

Также оккупант рассказывает, что на юге украинские войска уничтожили командный пункт. В момент "прилета" ракеты там находилось руководство.

"Их управление 56-й бригады - там всему п****ц! Там ракета прилетела. Всех замполитов, зама по тылу. Всех, кто сидел в управлении. Командный пункт был, их полностью всех раз***ли", - сказал российский военный.

Другой жалуется на то, что пошел на войну, чтобы заработать денег. Однако средства российским солдатам не выплачивают, поэтому оккупант хочет "самоликвидироваться".

Напомним, что украинские войска ударом по Антоновскому мосту попали в российскую колонну с боеприпасами.

Также ВСУ нанесли очередной удар по Каховскому мосту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Главное управление разведки
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам